Le donne del Grande Fratello Vip sembrano aver risolto i loro drammi: abbracci e chiarimenti tra Stefania, Elisabetta, Matilde, Gueda e Maria Teresa

All’intento della Casa del Grande Fratello Vip 5 sembra essere tornata la pace, nella fattispecie in vesti femminili. Stefania Orlando, ancora provata dallo scontro con Elisabetta Gregoraci, ha infatti cercato di chiarire definitivamente il battibecco. Con gli occhi lucidi ha porto le mani verso la collega, ricordandole come le sembrasse che lei volesse schivarla.

Rappacificazioni in corso anche tra Guenda Goria e sua madre Maria Teresa Ruta, la quale ha preso da parte la figlia per chiarire il proprio punto di vista sul misterioso Telemaco.

Visualizza questo post su Instagram Elisabetta e Stefania: è scontro! ⚡️ #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 17 Ott 2020 alle ore 6:51 PDT

Dopo una giornata caratterizzata dal silenzio, l’atteso confronto madre/figlia è dunque arrivato. Maria Teresa si è scusata con la primogenita per le esternazioni poco carine dette in puntata, allorquando Alfonso Signorini le chiese di commentare la fresca liaison di Guenda. Dal canto suo, la pianista ha precisato che non è possibile innamorarsi della persona perfetta.

Visualizza questo post su Instagram ❤❤ @matildebrandireal @stefaniaorlando1 #GFVIP Un post condiviso da GFVIP5💎 (@grandefratellovip5sondaggi) in data: 18 Ott 2020 alle ore 3:23 PDT

Visualizza questo post su Instagram Guenda VS Matilde 🔥🔥 #GFVIP Un post condiviso da GFVIP5💎 (@grandefratellovip5sondaggi) in data: 16 Ott 2020 alle ore 1:16 PDT

Intanto anche tra Matilde Brandi e Stefania è scoccato un abbraccio emozionato, dopo il gelo che si era insinuato nei giorni scorsi fra le due amiche di vecchia data.