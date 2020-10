Guenda Goria ci prova con Pierpaolo Pretelli? Le accuse

Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco e Matilde Brandi hanno criticato Guenda Goria per il suo atteggiamento con Pierpaolo Pretelli.

Guenda Goria è finita nell’occhio del ciclone al GF Vil: le tre concorrenti Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco e Matilde Brandi sostengono che lei si sia avvicinata fin troppo agli uomini della casa (e in particolare a Pierpaolo Pretelli).

Guenda e Pierpaolo: le accuse

A quanto pare alcuni comportamenti di Guenda Goria al Grande Fratello Vip non sarebbero andati a genio alla Gregoraci, ad Adua Del Vesco e a Matilde Brandi. Le tre hanno accusato la figlia di Maria Teresa Ruta di essersi avvicinata a turno a tutti gli uomini della casa e inoltre hanno criticato Guenda per delle presunte avances a Pierpaolo Pretelli (apparentemente sempre più interessato a Elisabetta Gregoraci). “Le prova tutte.

Ci prova in tutti i modi. Ma quando il Grande Fratello non gliela apre… non gliela apre”, ha affermato Matilde Brandi contro Guenda, mentre Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “Secondo me ci prova pure con l’armadio. Se non si apre la porta, non si apre. Sai quando provi tutte le chiavi?”

Le tre affronteranno pubblicamente la figlia di Maria Teresa Ruta? Al momento Guenda ha affermato di avere un fidanzato che la attende fuori dalla casa, ed è anche per questo motivo che le altre concorrenti si sarebbero dette infastidite dal suo comportamento.

Pierpaolo intanto sembra essere sempre più evidentemente attratto da Elisabetta Gregoraci (che a sua volta ha rivelato di essere impegnata con qualcuno al di fuori del Grande Fratello Vip). Tra i due scoppierà la passione come sperano in molti tra i fan del programma?