Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, chiama gli influencer Fedez e Chiara Ferragni: "Aiutatemi a convincere i giovani". Il video su Instagram

Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e Chiara Ferragni. A dirlo è lo stesso rapper, che ha riferito di una breve telefonata con il premier. Conte avrebbe, infatti, chiesto alla coppia di influencer di invitare i giovani ad indossare le mascherine.

Un gesto semplice in apparenza, ma che potrebbe essere decisivo per limitare i contagi ed evitare al Paese un secondo lockdown, disastroso per l’economia nazionale.

Conte a Chiara Ferragni e Fedez: “Aiutatemi”

Il premier non ha problemi ad ammettere che la grave situazione scandita dal trend dei contagi possa portare a scenari catastrofici per il Paese. Per questo, ha pensato bene di contattare telefonicamente i Ferragnez e chiedere loro un piccolo, grande aiuto: far passare, attraverso i social, il messaggio che la mascherina va indossata. “[Il presidente] ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie” spiega Fedez, che poi aggiunge: “Se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento.

Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”.

Fedez: “Ragazzi, utilizzate la mascherina”

L’invito del rapper è scandito quasi come un imperativo, dettato dalla consapevolezza che l’unico modo per affrontare il Covid-19 è un’acquisizione di responsabilità civile: “Ci troviamo in una situazione molto, molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi.

Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi” ha detto Fedez nel video. Sono tanti i giovani, infatti, che non indossano le mascherine. Che, anzi, sottovalutano la portata che un gesto di negligenza può avere sull’intero Paese. Da ciò la telefonata del premier, che contattando i famosi influencer, popolari tra i più giovani, sta provando qualsiasi mezzo di convincimento.