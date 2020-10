Roberta Di Padua in dolce compagnia: l’identità dell’uomo misterioso

Roberta Di Padua ha postato sui social una serie di stories dove si sarebbe mostrata in dolce compagnia.

Attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram Roberta Di Padua si è mostrata mentre una mano maschile le accarezza il collo e le guance. Sui social circolano già le prime indiscrezioni circa l’identità del misterioso uomo.

Roberta Di Padua: le stories

Mentre Roberta Di Padua sorride ammiccante alla fotocamere dello smartphone una mano maschile le accarezza il collo, ma di chi si tratterà? Stando ai primi rumor in circolazione l’orologio al polso dell’uomo sarebbe stato identico a quello indossato da Michele Dentice, che a Uomini e donne sta approfondendo la conoscenza con Roberta e con Carlotta (con un’evidente predilezione per la prima). Al momento Roberta Di Padua non ha confermato le voci in circolazione che, se dovessero rivelarsi vere, starebbero a indicare che il momento della scelta potrebbe essere sempre più vicino per la dama.

A corredo delle stories Roberta ha pubblicato il brano di Eros Ramazzotti “Adesso tu”, forse a indicare proprio che finalmente avrebbe trovato l’amore. Sarà proprio Michele il misterioso cavaliere in sua compagnia?

A Uomini e Donne Roberta aveva espresso anche una certa affinità con Davide, che pure si era mostrato piuttosto attratto dalla dama. Roberta aveva affermato che non avrebbe voluto impedire a Davide di fare il suo percorso liberamente, conoscendo persone più giovani di lei (tra i due c’è una differenza d’età di quasi 13 anni).

Con questa serie di stories la dama sta anticipando il momento della sua scelta al dating show? Per saperlo i fan dovranno aspettare le nuove registrazioni.