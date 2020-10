Soleil Sorge, ospite a Pomeriggio 5, ha nuovamente sbugiardato Iconize. Ecco cosa è successo.

Ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, Iconize si è scusato per aver finto un’aggressione omofoba solo per finire in tv. Anche questa volta, però, Soleil Sorge, ospite a Pomeriggio 5, ha nuovamente sbugiardato Marco Ferrero.

Ecco cosa è successo.

Soleil Sorge smentisce Iconize

Iconize è andato da Barbara D’Urso e ha ammesso di aver finto l’aggressione omofoba. In particolare Marco Ferrero ha raccontato che si sarebbe procurato quel livido all’occhio sbattendo ripetutamente la testa a una porta dopo aver scoperto il tradimento del suo ex fidanzato.

Ospite a Pomeriggio 5 Soleil Sorge ha però nuovamente sbugiardato l’influencer, dicendo che Iconize avrebbe mentito nuovamente.

A tal proposito ha dichiarato: “Ha mentito di nuovo cercando di passare per vittima…È veramente grave…È venuto solo a giustificarsi…Ieri sera Barbara ha raccontato una storia mischiando due relazioni differenti…La realtà è diversa…”

Per poi aggiungere: “Si è dato un colpo in faccia…Non l’ha fatto perché era distrutto per via di questa storia…Ha strumentalizzato…”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Barbara d’Urso che dopo la rivelazione di Soleil Sorge si è sfogata: “Io sono davvero basita…Marco (Iconize) ci ha contattato perché voleva chiedere scusa…È assurdo che lui sia venuto a chiedere scusa inventando un’altra cosa…Non ci posso credere”.

“Lui sta continuando ad arrampicarsi sugli specchi, a passare per vittima” Soleil Stasi replica alla versione data ieri da Iconize sulla finta aggressione. Marco ha mentito ancora? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Or4LMEDjuj — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 19, 2020



La conduttrice ha poi chiarito che Iconize ha contattato la redazione di Pomeriggio Cinque, asserendo di avere le prove per dimostrare di aver detto la verità. Non resta quindi che attendere la replica dell’influencer.