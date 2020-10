Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne rivelano un colpo di scena per Gemma: la dama avrebbe lasciato lo studio dopo l’ennesima lite con Tina

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne emerse da poche ore online raccontano di un incredibile colpo di scena accaduto negli studi del popolare dating show di Maria De Filippi. Le notizie riguardano ancora una volta Gemma Galgani, che a quanto pare avrebbe lasciato il programma.

Gemma litiga con Biagio e Tina

Dopo l’avvicinamento con Biagio, la dama torinese sarebbe infatti apparsa spiazzata e parecchio triste. Si sarebbe quindi sfogata sia contro il cavaliere sia contro la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Poi sarebbe scoppiata a piangere, risentita dal trattamento dell’uomo nei suoi confronti.

La situazione sarebbe infine precipitata con l’entrata in studio di Evelin, una donna, di professione pescivendola, che voleva conoscere Nicola. Dopo un ennesimo scontro sorto tra la Cipollari e la dama del Trono Over, quest’ultima avrebbe quindi avrebbe lasciato lo studio. Poco dopo, rientrata in lacrime, Gemma avrebbe affermato di non essere più in grado di gestire la continua tensione. Se ne sarà dunque andata per sempre, senza più fare ritorno nel parterre senior che l’ha vista protagonista per tanti e tanti anni? Per scoprirlo bisognerà aspettare la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne.