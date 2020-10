Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono regalati una spartana fuga d’amore in camper: le immagini della vacanza sui rispettivi profili social

Come due veri adolescenti innamorati, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lanciati in una fuga d’amore su e giù per l’Italia in camper. Come appare dalla sue IG Storie, la showgirl argentina si è concessa un weekend romantico con il nuovo fidanzato, il cui racconto è emerso dalle immagini di lui alla guida, di una t-shirt appesa alla doccia e di un laghetto sperduto, solo per loro.

Visualizza questo post su Instagram Cosas que me gustan Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 17 Ott 2020 alle ore 4:33 PDT

Tra i follower della popolare presentatrice c’è chi apprezza, ma ovviamente anche chi critica. Molti notano inoltre l’incredibile somiglianza tra Antonino e Andrea Iannone, mentre altri consigliano all’ex moglie di Stefano De Martino di godersi la vita.

Tra musica, filmati e post ammiccanti, lei intanto si lascia immortalare serena in mezzo alla natura. Vederla così appagata e felice fa del resto ripensare ai bei tempi in cui con l’ex ballerino di Amici nonché padre di Santiago sembrava essere tornato il sereno.

Stavolta Belen Rodriguez ci ha dunque riprovato in modalità “due cuori e un camper”, filo conduttore del piccolo viaggio con il procace hair stylist. Come scrive la showgirl, “sono cose che mi piacciono”, sperando che la loro storia possa durare più di un alito di vento.