Dopo la telefonata di Giuseppe Conte e l'appello di Fedez anche Chiara Ferragni ha esortato i suoi fan a indossare la mascherina.

Il premier Conte avrebbe telefonato a Chiara Ferragni e Fedez chiedendo il loro aiuto per sensibilizzare il loro grosso seguito di giovanissimi followers sull’importanza di indossare la mascherina durante l’emergenza Coronavirus.

Chiara Ferragni: la mascherina

Dopo suo marito Fedez anche Chiara Ferragni si è unita all’appello per sensibilizzare i fan sull’importanza d’indossare la mascherina.

“Spero che tutti voi che mi seguite possiate capire quanto questo momento sia delicato e che la differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti”, ha dichiarato l’influencer che, insieme a suo marito, avrebbe deciso di sensibilizzare ulteriormente il suo pubblico dopo una telefonata del Premier, Giuseppe Conte. “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown.

Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario più brutto che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando, usate la mascherina”, aveva detto poche ore fa suo marito Fedez, svelando proprio che il loro appello sarebbe stato esortato nientemeno che dal presidente del Consiglio.

Già durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Chiara Ferragni e Fedez si erano mobilitati con gesti di solidarietà e raccolte fondi per cercare di far fronte all’emergenza Coronavirus.

Anche in questo caso – per la telefonata di Conte – la coppia è finita al centro di una bufera sui social, e in molti hanno criticato la coppia per aver fatto l’appello a seguito della telefonata intercorsa col premier.