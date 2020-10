Franceska Pepe ha avuto un confronto con Andrea Zelletta. Ecco cosa è successo.

Nel corso dell’undicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto entrare nella casa più spiata d’Italia Franceska Pepe per avere un confronto con Andrea Zelletta. Ecco cosa è successo.

L’ex concorrente Franceska Pepe è rientrata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Andrea Zelletta.

Interpellato dal conduttore, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha affermato: “Penso che sia più falsa che cattiva”.

A quel punto ecco che si confronta con la Pepe, con quest’ultima che ha affermato: “Ho trovato le tue parole eccessive per aver detto comodino che non è un insulto”. Zelletta ha quindi replicato: “Le mie parole non sono state dettate solo dal comodino”.

Con la modella che attacca: “Sei arrivato a dirmi che i miei genitori me ne hanno date poche”. Per poi aggiungere: “Allora ascolta, io vorrei chiarire queste cose che sono state dette. A me hanno ferito molto le tue parole, le trovo eccessive per una parola come “comodino”, che non è insulto. Se dici di voler difendere le donne perché ti sei scagliato contro me?“.

Zelletta ha quindi proseguito: “Le mie parole non sono state dettate da quella parola, ma da tante cose.

Ogni tanto mi faccio trascinare e proteggo le donne. Ho sentito tante cose fuori luogo. La parole “comodino” è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tu hai detto che Dayane non è una vera madre. Da parte di una donna non possono uscire certe parole. Tu non sei mai stata madre. Le tue parole hanno potuto ferire la figlia di Dayane“.



“Quella frase è stata estrapolata da un altro contesto. Io non mi permetto perché non sono madre, la giudico come persona non come madre. Tu mi hai insultato e mi hai dato della sfigata”, ha affermato la Pepe. A quel punto è intervenuta anche Dayane Mello, che ha aggiunto: “Non mi tocca quello che esce dalla sua bocca. Io so la persona che sono. Se non ho trasmesso nulla a lei mi dispiace”.