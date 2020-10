Dopo la diretta, Pierpaolo ed Elisabetta hanno avuto un chiarimento, ma il confronto è sfociato in un triste pianto del modello

L’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 è stata davvero una fucilata al cuore per il povero Pierpaolo Pretelli. Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, infatti, la sua adorata Elisabetta Gregoraci è stata portata a palesare, seppur indirettamente, di avere qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa.

Finita la puntata, l’ex Velino di Striscia si è rifugiato in giardino per sfogarsi con Tommaso Zorzi, quando poco dopo li ha raggiunti anche la stessa showgirl.

Gf Vip: fine della liaison

Elisabetta Gregoraci ha così chiesto a Pierpaolo un confronto diretto. Al che il 30enne le ha domandato chiaramente se fuori dal reality ci sia davvero un uomo ad aspettarla. Lei come al solito ha svicolato, ma alla fine ha ammesso di avere un corteggiatore a cui tiene in modo particolare.

Elisabetta ha poi ricordato al modello di averle detto diverse volte di non essere innamorato, ma lui questa volta l’ha spiazzata affermando di provare qualcosa.

A quel punto l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta letteralmente basita. La discussione non è peraltro finita bene, perché Pierpaolo si è alzato lasciandola sola in giardino. Lei lo ha mandato a quel paese, mentre Pretelli si è chiuso nella sauna scoppiando in lacrime. La reazione sui social è stata chiara: tutti schierati con il dolce ballerino.

Mi spiace per Pierpaolo, ma di questo momento mi spezza la totale incapacità di Enock di empatizzare e di non riuscire a fare altro che guardarlo come le mucche che guardano i treni passare #GFVIP pic.twitter.com/Xbgm2Xmmeh — contechristino (@contechristino) October 20, 2020

Alla luce di tutto ciò che è successo stanotte, io direi di spendere i nostri voti anche per salvare Dayane e fare in modo che Elisabetta esca. Pierpaolo ha bisogno di vivere il suo GF, credo che abbiamo molto da dare e la Gregoraci glielo sta portando via #GFVIP — Nina 🥳🍭 (@ninakreuz) October 20, 2020