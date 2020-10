GF Vip, Elisabetta Gregoraci: la verità sui colpetti al cuore

Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci la verità sui colpetti sul cuore. Ecco quanto dichiarato in merito dall'ex moglie di Flavio Briatore.

Nel corso dell’undicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci la verità sui colpetti sul cuore. Ecco quanto dichiarato in merito dall’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e i colpetti al cuore

Hanno destato particolare interesse i colpetti sul cuore di Elisabetta Gregoraci che in molti hanno interpretato come un messaggio indirizzato dalla showgirl ad un uomo al di fuori della casa più spiata d’Italia. Interpellata dal conduttore, la Gregoraci ha dichiarato: “Quei colpetti sono rivolti rivolti fuori, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela Bianca, Marzia e un ragazzo”.

Antonella Elia quindi ha sbottato: “Elisabetta ti supplico, ammettilo, ormai sei patetica”.

Signorini ha quindi incalzato: “Ma anche poco fa mentre si parlava di lui lo hai fatto, ti conosco, secondo me abbiamo toccato un tasto che non volevi trattare“.

Ma non solo, dopo aver interrotto il collegamento con la Casa per parlare solo con lei nel Confessionale, Signorini le ha detto: “Io ti invito ad essere sincera, ti faccio due nomi e tu mi dirai se ti sono familiari… Piero e Stefano”.

Elisabetta Gregoraci ha quindi risposto: “Non conosco nessun Piero. Stefano sì. Non ho avuto una storia con Piero (de Il Volo )“.



In seguito Alfonso Signorini invita Elisabetta a tornare nel salotto e chiede un parere a Piarpaolo Pretelli che timidamente ha risposto: “Devo dire che non me ne ero accorto”.

Il conduttore quindi afferma: “Non sarà il caso di metterci una pietra sopra?”, mentre l’ex velino risponde: “Vedremo, mi sembra ancora presto per mollare!”.