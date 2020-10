Gf Vip, Francesca Pepe sfoggia le scarpe firmate: il costo da capogiro

Francesca Pepe ha sfoggiato un paio di scarpe Valentino nell'ultima diretta del GF Vip: il loro costo è esagerato.

Francesca Pepe ha sfoggiato un paio di scarpe firmate dal costo di capogiro nell’ultima diretta del GF Vip. L’ex gieffina ha una vera e propria predilezione per le scarpe e gli accessori di lusso e non ne ha mai fatto segreto.

Francesca Pepe: le scarpe firmate

Francesca Pepe ama gli outfit griffati e ne ha dato esempio nell’ultima diretta del GF Vip a cui si è presentata con un paio di Rockstud di Valentino ai piedi. Il costo delle scarpe della prestigiosa maison è di ben 790 euro, e ovviamente sui social in tanti hanno criticato l’ex gieffina per il suo “sfoggio di lusso”. Francesca Pepe ha dimostrato di essere piuttosto immune alle critiche durante la sua partecipazione al GF Vip, e infatti anche in questo caso non ha replicato.

Nella casa del reality show più famoso d’Italia la concorrente ha finito per scontrarsi con molti dei suoi coinquilini, e anche una volta uscita dal reality show ha dato loro del filo da torcere.

Uno dei motivi per cui nella casa si è scontrata con Myriam Catania ha proprio a che fare con la predilezione di Francesca per le scarpe griffate. L’attrice ed ex moglie di Luca Argentero infatti ha fatto pesanti insinuazioni sulla collezione di scarpe griffate di Francesca (che le sono valse a seguire non poche critiche):

“Ti ricordi Weinstein (il produttore Harvey Weinstein condannato per reati sessuali)? Lui regalava scarpe che costavano tantissimo, 5/6 mila euro, cose esagerate.

E le regalava a tutte le ragazze che si portava a casa”, aveva detto a Massimiliano Morra l’attrice.