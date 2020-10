Elisabetta Gregoraci e il look di paillettes al Gf Vip.

Una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 ottobre 2020, è stata Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, infatti, è stata al centro di varie polemiche in relazione alla sua situazione sentimentale con l’altro concorrente del reality, Pierpaolo Pretelli.

La Gregoraci, nel corso delle undici puntate andate in onda su Canale 5, ha sempre avuto modo di sfoggiare dei look invidiabili e all’ultima moda. Fin da quando ha varcato l’ambita porta rossa, infatti, con indosso un tailler bianco, ha subito attirato l’attenzione delle signore a casa. Nel corso della puntata del 19 ottobre, Elisabetta, ha deciso di osare e si è presentata con una tuta piena di paillettes e tacchi a spillo vertiginosi.

Il look di Elisabetta Gregoraci

La concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di indossare uno dei capi più in voga del momento, un vero e proprio must della stagione autunno 2020. Questo capito è la famosa jumpsuit, un modello che le ha fasciato la silhouette tempestato di paillettes nere dalle sfumature rosse. La tuta era completata da una scollatura a portafoglio e da un corpetto a maniche lunghe. Insomma, si tratta di una vera e propria icona di stile.

Per completare il suo look, Elisabetta ha deciso di indossare i suoi ormai noti gioielli, aventi un costo molto elevato. Sotto ha indossato un paio di scarpe con il tacco nero a spillo. I capelli neri molto semplici, fatti solo con alcune piccole onde che danno un effetto naturale.