Durante una chiacchierata in casa, Guenda Goria ha negato di aver nominato Dayane Mello: la reazione dei fan sui social

Sappiamo bene come nella casa del Grande Fratello Vip 5 si siano create due fazioni ben distinte, come sottolineato anche in puntata da Alfonso Signorini. Da una parte c’è la coalizione formata da Guenda, Maria Teresa, Tommaso e Stefania; dall’altra il cosiddetto “branco”, formato dagli altri concorrenti.

Fuori da ogni divisone c’è invece la contessa Patrizia De Blanck, dichiaratasi super partes.

Proprio nel corso della scorsa diretta, la questione è stata ampiamente affrontata. Ma ancora una volta i due gruppi sono rimasti solidi sulle loro posizioni. Durante le nomination, ad ogni modo, il gruppo più corposo ha nuovamente tirato fuori gli artigli, tanto che a finire al televoto è stata di nuovo la Ruta. Guenda, Tommaso e Stefania, risultati i favoriti dal pubblico insieme e Pierpaolo Pretelli, l’hanno infatti scampata perché immuni.

In nomination con Maria Teresa sono quindi finite Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci.

Guenda nega il voto a Dayane

A nominare la modella brasiliana sono state proprio Guenda e la contessa. Tuttavia quando qualche ora fa, quando Dayane ha cercato di capire chi l’avesse votata, è successo qualcosa di molto strano. Chiacchierando con la nobildonna, la pianista ha infatti palesemente negato di aver nominato la Mello. Ovviamente quanto accaduto non è passato inosservato, soprattutto sul web, dove si è subito accesa la diatriba.

A discapito di quanto si potrebbe pensare, moltissimi hanno preso le difese di Guenda Goria per un semplice motivo. Da immune, la figlia d’arte ha infatti potuto fare la sua votazione nel segreto del confessionale. Di conseguenza, la 31enne non è tenuta a svelare il suo voto, come previsto dal regolamento del reality.