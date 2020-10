Volano scintille al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando: le due se ne sono dette di tutti i colori.

Al Grande Fratello Vip Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci sono sul piede di guerra. Tra le due è scoppiata una violenta lite e la Gregoraci ha insinuato che Stefania si metta sempre in mezzo alle discussioni degli altri concorrenti.

Stefania Orlando contro la Gregoraci

Tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci ci sono delle forti tensioni al Grande Fratello Vip e una di esse è culminata in una violenta lite. “Cara Stefania, sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità”, ha sentenziato la Gregoraci mandando su tutte le furie l’ex moglie di Andrea Roncato, che ha prontamente replicato: “Non mi dire Cara Stefania come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male Elisabetta.

Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po”.

La discussione tra le due, degenerata a suon d’insulti, sembra aver momentaneamente diviso anche gli altri concorrenti a favore dell’una o dell’altra. Anche l’opinionista dello show Antonella Elia si era espressa sulle dinamiche tra le due donne e in particolare su Elisabetta Gregoraci, di cui ha detto: “Elisabetta vive di rendita, lei è come Cleopatra.

Sa di avere un potere sui ragazzi. Se la tira perché è frutto di tutto ciò che è stata, di Briatore, di tutto ciò che ha avuto”, ha affermato. Tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando la lite era già scoppiata in diretta tv dove l’ex moglie di Briatore aveva apertamente accusato la collega di essere come “prezzemolo” e di avere la fastidiosa abitudine d’infilarsi nelle discussioni degli altri concorrenti. Come andrà a finire tra le due?