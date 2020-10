Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? Sarebbe lui il misterioso uomo a cui sono indirizzati i messaggi in codice della gieffina

Ormai è evidente a tutti che Elisabetta Gregoraci ha un amore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Non si tratta tuttavia del rapper Mr Rain né del tenore Piero Barone de Il Volo, come inizialmente ipotizzato. Le voci più insistenti parlano infatti del pilota di auto Stefano Coletti, come rivelato anche da Gabriele Parpiglia.

Pare che la showgirl lo chiami in codice ‘Rio’ e che proprio per lui abbia inventato i messaggi segreti a suon di ticchettii sul petto.

La scorsa estate Elisabetta Gregoraci era del resto stata immortalata in barca insieme al giovane pilota, che vive anche lui a Montecarlo.

Dei due esistono anche delle foto pubblicate tempo fa da un altro settimanale di gossip. Sarebbe pertanto Stefano Coletti il motivo per cui l’ex moglie di Briatore non si lascia andare con Pierpaolo Pretelli, ormai rassegnato alla sua friendzone.