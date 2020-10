Tommaso Zorzi si è reso protagonista di un'inconsapevole gaffe con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip.

Zorzi: la gaffe al GF Vip

Tommaso Zorzi ha un’ironia pungente e ne ha fatto largamente sfoggio nella casa del Grande Fratello Vip, dove sembra che si sia reso anche protagonista di un’inconsapevole gaffe nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Secondo i rumor in circolazione la showgirl sarebbe legata a Piero Barone, tenore de Il Volo, e sui social in queste settimane sono aumentate sempre più prove riguardanti la presunta liaison dei due. Benché i diretti interessati non abbiano confermato la notizia, sono in tanti a credere che la showgirl sia legata al giovane tenore.

Zorzi parlando de Il Volo al GF Vip ha dichiarato: “No Il Volo non ce la faccio. Non me la sento. Hai presente quando a Sanremo si sono presentati i Pooh singolarmente? In quell’edizione c”era anche Il Volo ed ho scritto su Twitter ‘speriamo che non si sciolgano sennò dobbiamo subirceli singolarmente a Sanremo’. Meglio tutti insieme in una volta”. Come l’avrà presa Elisabetta Gregoraci?

Nelle ultime settimane all’interno del reality show lei e Pierpaolo Pretelli si sono avvicinati sempre di più e in tanti credono che presto sboccerà un nuovo amore nella casa del GF Vip.

La showgirl ha anche confessato di avere un corteggiatore che l’aspetterebbe fuori dalla casa. Sarà vero?