Alice Fabbrica, ex fidanzata di Andrea Zelletta, ha voluto raccontare il proprio punto di vista sul modello nonché attuale gieffino

Per Andrea Zelletta recentemente le sorprese sono all’ordine del giorno. Nelle scorse ore è stata infatti contattata da un noto magazine di gossip una ragazza che fa parte del passato dell’ex tronista. Si tratta nella fattispecie di Alice Fabbrica, che ha scritto al settimanale per raccontare della sua breve storia con il tarantino.

La giovane ha rivelato di aver frequentato per un certo tempo il modello anche se all’epoca lui era già impegnato.

Andrea Zelletta: parla l’ex Alice

“Altro che un comodino, Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole!”. Così ha precisato la 23enne, che si è detta costernata dal modo in cui il suo ex è apparso in televisione al Grande Fratello. “Mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci.

La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social […]. Si è fermata perché lui ha avuto una reazione molto dura come quella con Franceska Pepe. […] La sua gelosia e le sue urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”.

Alice, che ha partecipato a Ciao Darwin, Saranno Isolani e Uomini e Donne, ha dichiarato di aver ricevuto anche di recente dei messaggi da parte di Andrea.

“Fedelissimo a Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. […] Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento ragazzi già fidanzati”. Cosa ne penserà di tutto ciò la bellissima Natalia Paragoni?