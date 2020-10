Tommaso Zorzi ha messo in guardia Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci dopo le ultime rivelazioni al Grande Fratello Vip

Per Pierpaolo Pretelli l’ultima diretta del Gf Vip 5 è stata una mazzata non indifferente. L’ex Velino di Striscia la Notizia ha infatti dovuto prendere atto del fatto che Elisabetta Gregoraci ha un corteggiatore fuori dalla Casa di Cinecittà.

Per tale ragione, dopo la puntata, il modello ha voluto sfogarsi con il compagno di gioco Tommaso Zorzi, che a sua volta l’ha messo in guardia dalla showgirl. Apparso particolarmente deluso e affranto, Pierpaolo si è isolato dal gruppo. Raggiunto poi dall’influencer, Pretelli ha dichiarato: “Mi sono talmente esposto in questa cosa […] da fare lo zerbino. Sono passato io come quello sottone”.

Tommaso ha quindi rilanciato ricordandogli di essere tra i preferiti del pubblico. “La tua purezza è palpabile, questo non devi metterlo in dubbio. Quello che posso consigliarti è di andare a letto inc****to, inutile dirti di andare a letto sereno”. Così ha infine precisato il rampollo milanese, cercando di essere il più sincero possibile con l’amico. Pierpaolo ha quindi continuato sottolineando di non riuscire a essere tranquillo, soprattutto per il fatto di non essere in grado al momento di guardare in faccia la Gregoraci.

Ad ogni modo, poco dopo, proprio l’ex moglie di Flavio Briatore ha raggiunto il modello in giardino, dove ha avuto in confronto diretto con lui. La chiacchierata si è tuttavia conclusa nel peggiore dei modi, con Pierpaolo che se ne è andato via scoppiando poi in lacrime.