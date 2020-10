Eva Henger ha commentato le foto della figlia Mercedesz, diventata molto muscolosa: l'attrice non approva questo cambio di immagine

Mercedesz Henger ha recentemente sfoggiato sui social un fisico tonico e supepalestrato, una trasformazione resa possibile anche grazie al fidanzato Lucas Peracchi. Tuttavia questa nuova immagine della showgirl non piace affatto a mamma Eva, che reputa la figlia meno femminile rispetto al passato.

L’attrice ungherese non ha peraltro perso l’occasione per puntare il dito contro il genero, con il quale si era già scontrata diverse volte in passato.

“Mi dispiace che si sia trasformata così, la trovavo molto più bella prima”.

Con queste parole Eva Henger ha dunque commentato il nuovo aspetto della figlia, rispetto alla quale si dice speranzosa che non l’abbia fatto solo “per piacere a qualcun altro”. La bellissima 47enne ha inoltre rivelato di poter guardare le foto di Mercedesz solo grazie ai fan, che le condividono con lei in privato.

Dopo l’ultimo litigio con la madre, Mercedesz l’ha infatti bloccata su tutti i suoi canali social. “I rapporti tra me e Mercedesz non sono certo migliorati, però non ho più voglia di polemizzare con lei. Tra noi non c’è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così”, ha spiegato ancora Eva.