Shade positivo al Coronavirus: “Mettete la mascherina”

Il rapper Shade ha annunciato ai fan dei social di essere risultato positivo al Coronavirus e di essere già in isolamento da qualche giorno.

Via social ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute ma ha anche lanciato un appello affinché si faccia attenzione a indossare la mascherina per evitare contagi. “Nella percezione comune questo virus attacca solo persone anziane”, ha detto il rapper, che invece durante questi giorni d’isolamento non ha nascosto di aver avuto anche problemi a respirare. “Vi garantisco che ci sono stati momenti in cui a fatica mi sono riuscito ad alzare dal letto e in cui perfino respirare bene mi sembrava la cosa più difficile del mondo”, ha raccontato, aggiungendo anche di aver perso qualche chilo proprio per via del suo malessere generale legato alla malattia.

Shade non è l’unico personaggio famoso ad aver annunciato di essere risultato positivo al virus nelle ultime ore: come lui anche la cantante Nina Zilli è risultata positiva, mentre Federica Pellegrini continua ad aggiornare i suoi fan sulla sua quarantena e sulle sue condizioni di salute.

Come loro anche Cristiano Ronaldo e Valentino Rossi sono risultati positivi a Covid-19. In tanti tra i fan sui social hanno espresso ai loro beniamini solidarietà e affetto.