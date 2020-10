Stefano De Martino cambia look, i fan: “Stai benissimo”

Stefano De Martino ha conquistato i fan dei social sfoggiando un nuovissimo paio di baffi.

Stefano De Martino ha fatto un drastico cambio di look e sui social ha ricevuto l’approvazione dei fan: il ballerino ha detto addio a barba e pizzetto e ha optato per un bel paio di baffi.

Stefano De Martino con i baffi

Stefano De Martino ha deciso di cambiare look dopo moltissimi anni in cui era solito sfoggiare barba e pizzetto. Il ballerino ha fatto il pieno di like su Instagram dove in tanti hanno mostrato di apprezzare il suo nuovo look.

Dopo che la sua storia d’amore con Belen Rodriguez è nuovamente naufragata il ballerino ha preso un nuovo appartamento a Milano e ha adottato il suo nuovo cane Choco. Mentre il ballerino è stato pizzicato con la sua presunta ex fiamma, Gilda Ambrosio, Belen Rodriguez sembra aver trovato la serenità insieme al suo nuovo amore, Antonino Spinalbese. I due si sono concessi un romantico week end a bordo di un camper insieme al piccolo Santiago, che continua a vivere con la madre ma a passare di frequente il proprio tempo insieme al padre.

La showgirl ha iniziato a frequentare il giovane hair stylist durante l’estate e a quanto pare tra i due la storia d’amore sarebbe diventata presto seria: dopo le presentazioni in famiglia, Belen ha mostrato Antonino ai fan anche insieme a suo figlio Santiago. La questione non ha mancato di sollevare critiche nei suoi confronti sui social, dove molti fan ritengono che avrebbe dovuto “restare” insieme a Stefano De Martino.