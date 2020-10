Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Alberto e Speranza. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la sesta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Speranza e Alberto, con la coppia che ha deciso di porre fine alla propria relazione.

Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Speranza e Alberto

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island si è tornati al falò di confronto finale tra Speranza e Alberto. La ragazza gli ha chiesto: “Sei felice oggi?”. Alberto ha quindi affermato: “Sono stato sereno dal primo giorno, ho conosciuto Nunzia con un buon approccio, ho portato avanti sensazioni positive e non mi sono limitato su niente. Sono stato bene”.

Speranza chiede quindi ad Alberto cosa pensa di Nunzia, con il ragazzo che, rivolgendosi alla Marcuzzi, risponde: “Sotto certi aspetti lei somiglia tanto a Speranza…”.

Per poi aggiungere: “Cosa provo per Speranza? Le voglio un bene immenso, ma non sono innamorato di lei”. Alla domanda di Alessia Marcuzzi ha quindi risposto: “Senza, perché voglio essere coerente con il mio percorso, anche se vederla mi fa un certo effetto“.

Dopo aver posto fine alla relazione con Speranza, Alberto ha chiesto di incontrare Nunzia per avere un confronto con lei. A quel punto ha affermato: “Troverai una persona diversa da quella che hai conosciuto qui perché ho appena detto no ad una storia di 16 anni”.

Nunzia ha quindi risposto: “In cuor mio speravo di rivederti qua”, con Alberto che ha affermato: “Ci si rivede a Napoli“.