Totti, Ilary e il parto in diretta di Donna Paola: “Colpo di scena”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno raccontato in diretta social la nascita dei sei gattini partoriti da Donna Paola.

Ilary Blasi ha raccontato in diretta social il parto della sua gatta, Donna Paola, che nelle scorse settimane aveva rivelato essere incinta. Insieme a lei era presente anche il marito, Francesco Totti, colpito dalla grave scomparsa del padre pochi giorni fa.

Ilary Blasi: il parto di Donna Paola

Donna Paola ha partorito sei splendidi gattini e Ilary Blasi ha mostrato ai fan dei social alcuni momenti salienti del parto. A sorpresa però la showgirl ha scritto: “C’è un colpo di scena” e ha mostrato i primi gattini, nati tutti con il pelo (e non come Donna Paola, che è un gatto di razza Sphynx). Nelle sue stories la showgirl ha mostrato anche il marito Francesco Totti, intento come lei a osservare i nuovi nati.

“Hai visto ti ha ascoltato: ne ha fatti sei, tu ne volevi cinque”, ha ironizzato Ilary. Nelle sue stories la showgirl ha anche rivelato che i cuccioli sarebbero quasi tutti identici al padre, da lei immortalato nelle stories pochi mesi prima.

Il 12 ottobre la famiglia Totti ha fatto i conti con un grave lutto: Enzo Totti, padre dell’ex campione della Roma, è scomparso dopo aver contratto il Coronavirus. Sui social Francesco Totti ha scritto un lungo e commovente messaggio per ricordare il genitore e per esprimere tutto il suo cordoglio. La famiglia, i fan, gli amici e i tifosi si erano stretti attorno a lui con messaggi di solidarietà e affetto in questo momento per lui tanto difficile.

Alle esequie di Enzo Totti hanno preso parte anche il fratello Riccardo e i membri più stretti della famiglia.