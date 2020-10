Aurora Ramazzotti e l’acne: “Bisogna avere pazienza”.

Aurora Ramazzotti è, senza dubbio, una delle giovani più promettenti per il futuro della televisione italiana. Qualche mese fa aveva fatto molto clamore una foto postata da lei sul proprio account Instagram. La giovane, infatti, si era mostrata senza filtri, in tutta la sua naturalezza, con tutte le sue imperfezioni.

Lo ha fatto per lanciare un messaggio importante, soprattutto ai giovani. Quello che Aurora ha cercato di far capire è che, nonostante i difetti estetici, ci si deve accettare così come si è. A distanza di qualche mese, l’inviata di Adriana Volpe, è tornata a parlare dell’argomento. “Non posso godermi i migliori anni”, ha ammesso in una delle sue IG Stories.

Le parole di Aurora Ramazzotti

“Vi aggiorno visto che a volte qualcuno mi chiede come va. E’ così. Certi giorni fanno male e sono ingestibili, mentre altri quasi me ne dimentico”, ha sottolineato Aurora Ramazzotti. La bella 23enne ha poi continuato: “Certi giorni la pelle sembra stia per guarire e altri si infiamma come mai. Certi giorni ripeto: ‘Bisogna avere pazienza’… Un’altalena di emozioni contrastanti, di soddisfazioni e delusioni. A volte vedo nero e perso che i migliori anni della mia vita (o meglio della mia pelle) non me li stia godendo e fatico a vedere con chiarezza la guarigione…”.

Insomma, il percorso che sta affrontando Aurora non è di certo semplice. Al mondo d’oggi, dove l’immagine, soprattutto per lavorare sui social e in televisione, ha un certo peso. Ha iniziato un percorso presso un medico specializzato, Alice Lastrato.