Barbara D'Urso ha condiviso sui social uno scatto del suo passato dove appare giovanissima con i suoi figli tra le braccia.

Barbara D’Urso ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sui suoi due figli, Emanuele e Giammauro, che hanno scelto di vivere la loro vita lontani dal mondo dei riflettori. Questa volta la conduttrice ha fatto uno strappo alla regola postando un tenero scatto del suo passato.

Barbara D’Urso con i figli: la foto

Barbara D’Urso è estremamente legata ai suoi due figli, Emanuele e Giammauro Berardi, e durante il lock down per l’emergenza Coronavirus ha espresso pubblicamente la sua nostalgia nei loro confronti. Nonostante la conduttrice sia molto legata ad entrambi sui social non ha mai parlato apertamente di loro, preferendo invece rispettare la loro privacy. Questa volta la regina dei canali Mediaset ha fatto un’eccezione pubblicando un tenero scatto del suo passato in cui lei, giovanissima, tiene in braccio i suoi due figli piccoli.

“L’unico vero amore. Punto!” ha scritto la conduttrice nella didascalia al suo scatto. In tanti hanno criticato la foto riscontrando che rispetto al passato la conduttrice avrebbe cambiato i suoi connotati estetici grazie alla chirurgia plastica.

Lei ha preferito non replicare a questo genere di commenti. Nei giorni scorsi la conduttrice è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli, che ha apertamente criticato gli ospiti “diseducativi” dei suoi show televisivi (tra gli ultimi Fabrizio Corona, Iconize e Bello Figo).