Francesco Oppini contro Maria Teresa e Guenda: “Dopo 14 anni, qui?”

Francesco Oppini ha espresso il suo parere sul fatto che Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si siano chiarite al GF Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini ha detto la sua in merito a Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, affermando che il loro chiarimento nella casa del reality show sarebbe quantomeno sospetto.

Oppini contro Maria Teresa e Guenda

Il fatto che Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda abbiano chiarito dopo anni alcune delle divergenze che le hanno allontanate nel corso degli anni è risultato quantomeno sospetto a Francesco Oppini, che lo ha fatto notare agli altri inquilini del reality show. “Dopo 14 anni proprio qui al GF?”, ha sottolineato il figlio di Alba Parietti, che avrebbe visto nel gesto delle due donne un modo per catturare attenzione. Zorzi si è detto d’accordo con lui mentre Stefania Orlando ha affermato che simili dinamiche, per quanto private, possono essere utili per chi guarda il programma.

Guenda ha apertamente accusato sua madre di aver abbandonato lei e suo fratello quando erano adolescenti (e lei si è separata dal marito, Amedeo Goria). Le due donne si sono chiarite in diretta tv, ma molti non hanno visto di buon occhio le affermazioni fatte da Guenda sul conto di sua madre. Sulla questione si è espressa anche Patrizia Rossetti, grande amica di Maria Teresa Ruta, che ha detto: “Penso che una madre si possa sentire in colpa, ma Guenda sta sbagliando.

Conosco Maria Teresa: non è severa. Lascia gli spazi giusti ai figli. Ho trovato di poco gusto l’attacco di Guenda. Non l’ha mai abbandonata”, ha dichiarato.