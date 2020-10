Dopo aver saputo che nella Casa del Gf Vip 5 entreranno nuove celebrities, i vipponi non l'hanno presa benissimo, inscenando delle proteste

In questi giorni si è reso noto il comunicato che il Grande Fratello Vip 5 si allungherà oltre Natale. Pertanto vedremo l’ingresso di nuovi concorrenti, come del resto già spiegato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta. Un nuovo cast è dunque pronto a entrare dalla porta rossa di Cinecittà, cambiando naturalmente tutte le dinamiche del gioco.

Se i nomi delle new entry sono già un argomento ampiamente discusso sul web, gli attuali concorrenti non sono tuttavia apparsi felici di tale notizia.

Gf Vip: proteste per le nuove entrate

Da quando hanno saputo che presto entreranno delle nuove celebrities, gli attuali vipponi si sono infatti letteralmente rivoltati contro gli autori. Tommaso Zorzi, in particolare, ha affermato: “Ormai siamo già un gruppo, questi nuovi concorrenti cosa entrano a fare?”.

Non meno contrariata si è poi mostrata Dayane Mello, che durante una confidenza con l’amica Rosalinda (ex Adua) ha precisato: “Almeno adesso sapremo chi nominare”. Come loro, anche altri inquilini hanno dichiarato, seppur con toni meno accesi, di non volere altri Vip nella casa.

Chi saranno ad ogni modo questi nuovi concorrenti? I nomi maschili pressoché certi sono quelli di Stefano Bettarini, Francesco Nozzolino, Simone Susinna, Claudio Sona e Paolo Brosio.

Per le presenze femminili si parla invece di Selvaggia Roma, Giulia Salemi, Alice Bellagamba e Alejandra Onieva. Stando ai rumors, i primi a entrare dovrebbero essere Bettarini e la Onieva.