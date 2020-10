Una nuova confessione di Tommaso Zorzi su Francesco Oppini sta letteralmente mandando in subbuglio i fan del Grande Fratello VIp

È chiaramente sotto gli occhi di tutti quanto Tommaso Zorzi e Francesco Oppini abbiano legato nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tra loro non sono tuttavia mancate anche delle piccole incomprensioni, come durante la lite scoppiata a seguito dello scherzo fatto dall’influencer al figlio di Alba Parietti.

Nella burla in questione, il 25enne aveva apertamente dichiarato al 38enne di essersi innamorato di lui, scatenando in quest’ultimo una reazione molto infastidita.

Tommaso si confessa su Francesco

Nelle scorse ore, ad ogni modo, Tommaso ha lasciato nuovamente intendere che il sentimento per Francesco possa essere di natura differente da una semplice amicizia. Mentre si trovava in camera con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, Zorzi si è difatti sfogato.

“Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello, ti prego, non sto vivendo dei bei momenti. Ti prego, fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno!”.

Il rampollo milanese ha così lanciato un vero e proprio appello affinché nella Casa di Cinecittà possa entrare qualcuno che abbia i suoi stessi gusti dal punto di vista sessuale. Alfonso Signorini mostrerà tale clip durante la prossima diretta di venerdì 23 ottobre? Non resta che attendere i nuovi sviluppi per sapere se e come si evolverà la situazione.