Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip è scoppiato a piangere e ha parlato del tragico lutto che lo ha colpito.

Improvvisamente nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è scoppiato in lacrime difronte agli altri concorrenti e ha spiegato il perché del suo dispiacere. Da pochi mesi l’influencer ha perso la sua adorata nonna.

GF Vip: Tommaso Zorzi in lacrime

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei volti più allegri e divertenti della casa del Grande Fratello Vip, e infatti in molti sono rimasti spiazzati nel vederlo piangere disperatamente mentre si preparava la cena. A spiegare il motivo del suo pianto disperato è stato lo stesso influencer, che ha da poco perso sua nonna. “La lasagna è un piatto che non riesco proprio a mangiare, perché è un piatto di mia nonna. È morta da poco…”, ha detto l’influencer.

La nonna di Zorzi è scomparsa pochi mesi fa e la famiglia aveva celebrato le esequie in forma strettamente privata per via dell’emergenza Coronavirus. L’influencer si era mostrato con gli occhi gonfi di pianto ai suoi fan, rivelando loro il tragico lutto da lui subito. Nella casa del Grande Fratello Vip gli altri concorrenti hanno provato a confortarlo e a rassicurarlo, ma indubbiamente si è trattato di un momento molto difficile per Zorzi.

Nella casa del Grande Fratello Vip Zorzi non è l’unico ad essersi commosso per un lutto che lo ha segnato profondamente: Stefania Orlando ad esempio si era commossa parlando della sua migliore amica, improvvisamente scomparsa. Anche lei era scoppiata a piangere ricordando il loro legame e il dolore provato in seguito alla sua prematura scomparsa.