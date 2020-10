Ivan Gonzalez lasciato in diretta tv: “Non fa nulla a letto”

Ivan Gonzalez è stato lasciato in diretta tv da Oriana Marzoli, che ha affermato di non avere con lui alcuna vita sotto le lenzuola.

Ivan Gonzalez senza dubbio non è molto fortunato in amore: dopo che Clizia lo ha rifiutato e che Paola Caruso ha insinuato fosse gay, alla versione spagnola di Uomini e Donne l’ex tronista è stato lasciato in diretta tv.

Ivan Gonzalez lasciato in diretta

Oriana Marzoli, fidanzata di Ivan Gonzalez, lo ha lasciato in diretta tv nella versione spagnola di Uomini e donne. La ragazza ha gettato pesanti accuse sul ragazzo affermando che la loro vita sotto le lenzuola sarebbe stata ben poco felice:

“Non prova mai appetito fisico con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto qualcosa solo il primo mese.

(…) Non mostra nessun appetito per me e ci manca poco che vada a cercare un altro uomo dato che sono due settimane senza fare nulla. Prima mi lamentavo che duravi poco tempo, invece ora nemmeno quello. Si nota quando è forzato e che lo fai per dovere. Lui si forzava di fare tutto con me in quel senso”, ha dichiarato. Gonzalez ha replicato che le continue liti con la ragazza gli avrebbero fatto passare la voglia di avere approcci intimi con lei, e i due hanno messo un punto alla loro relazione.

Gonzalez non è stato molto fortunato in amore negli ultimi tempi, e Paola Caruso ha insinuato addirittura che fosse gay. Ivan riuscirà a trovare il vero amore in futuro?