Fabrizio Corona e il figlio Carlos sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus. A rivelarlo è lo stesso Corona tramite la pubblicazione di diverse stories su Instagram. L’ex Re dei paparazzi ha deciso di pubblicare il referto del tampone per mettere a tacere le voci messe in giro dall’ex moglie Nina Moric.

La modella croata nelle scorse ore aveva pubblicato una videochiamata col figlio Carlos in cui dichiarava: “Mio padre non è contagiato. É tutta una strumentalizzazione per andare contro mia mamma”. Sempre nelle stories Corona chiude la vicenda: “Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità e la raggiungeremo”.

Fabrizio Corona accusato dal figlio Carlos

Continua la polemica a distanza tra Nina Moric e Fabrizio Corona. Il figlio Carlos Maria che anche questa volta viene tirato in mezzo attraverso un video in cui accusa il padre di averlo maltrattato e di aver finto la sua positività al Covid-19. Il filmato è stato pubblicato dalla madre Nina Moric sul proprio profilo Instagram, e mostra la videochiamata integrale tra lei ed il figlio che, pochi minuti dopo essersi sfogato con lei raggiunge il padre Fabrizio Corona per parlare faccia a faccia con lui.

“Vorrei essere sincero su tutto questo, mi sento una schifezza. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire. E sì, mio padre mi picchia, ritorno da lui per pietà”.

Le dichiarazioni del 18enne sono state fatte anche dietro la spinta della Moric, che dietro la telecamera esorta il figlio a rispondere: “Tuo padre ti ha mai picchiato o minacciato? Devi dire la verità”. Successivamente Carlos Maria aggiunge: “Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci“.

Si tratta dell’ultimo capitolo della querelle tra la ex coppia, culminata in una telefonata tra Corona e la Moric ora al vaglio della Procura di Milano in cui l’ex fotografo dei vip afferma: “Sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa prenderti la testa e fracassartela contro un angolo in modo da ucciderti e non vederti mai più”.