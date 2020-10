Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno iniziato la loro convivenza in un grande appartamento milanese: le foto della coppia nella nuova casa

Nuova vita per Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che hanno finalmente deciso di andare a convivere. Sui rispettivi profili social sono di fatto apparse in queste ore le prime immagini della casa scelta dalla coppia come nido d’amore.

Si tratta per la precisione di un grande appartamento a Milano, città dove entrambi lavorano.

Nelle IG Stories di Fede si vede un video-tour della nuova casa completamente invasa da scatoloni e abiti.

La scelta di vivere insieme è per loro un passo fondamentale per coronare la propria unione che dura dal giugno del 2018. Paola e Federico avevano peraltro avuto una piccola crisi durata qualche mese. Poi però l’ex Madre Natura ha riconfermato a sé stessa di aver trovato l’anima gemella nell’ex componente del duo Benji & Fede.

Qualche giorno fa, la vincitrice del GF Vip 4 ha pubblicato anche uno scatto piuttosto malinconico nella sua vecchia casa: