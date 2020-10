Stefano Sala: “Dayane rimase incinta dopo 15 gioni, non fu amore”

Stefano Sala ha rivelato i dettagli sul suo rapporto con Dayane Mello, madre di sua figlia, affermando che tra loro non ci fu amore.

Per la prima volta Stefano Sala ha parlato apertamente del suo rapporto con Dayane Mello, madre di sua figlia Sofia. I due sono stati insieme per circa un anno e a detta del modello la sua ex compagna rimase incinta dopo appena 15 giorni dall’inizio della loro liaison.

Stefano Sala: la confessione su Dayane

Nella casa del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha rilasciato dichiarazioni che hanno pesantemente offeso Stefano Sala, padre di sua figlia Sofia. Il modello ha subito replicato via social e stavolta ha deciso di raccontare la sua verità in merito alla liaison con la modella. I due sono stati insieme per circa un anno e lei avrebbe scoperto di essere incinta agli inizi della loro relazione.

“L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore”, ha detto il modello, aggiungendo anche che la gravidanza della Mello non fosse cercata:

“Un fulmine a ciel sereno”, l’ha definita Sala, che ha anche aggiunto che lui e la modella non avrebbero comunque avuto dubbi all’idea di avere la loro figlia, Sofia.

Oggi la bambina vive col padre e la sua attuale moglie, Dasha Dereviankina (che pure aveva attaccato Mello attraverso i social). A detta di Sala la gieffina non si sarebbe mai presa cura di sua figlia, a cui lui avrebbe pensato sempre in maniera del tutto esclusiva. “Mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”, ha affermato Sala replicando a quelle che secondo lui sarebbero solo bugie da parte della sua ex compagna.