Temptation Island, Nello e Carlotta: “Stasera è una guerra”

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la sesta puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese .Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Carlotta e Nello, protagonisti del falò di confronto finale. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Carlotta e Nello

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island Carlotta e Nello sono stati protagonisti del falò di confronto finale. Carlotta è palesemente arrabbiata per il rapporto instaurato dal fidanzato con la tentatrice Benedetta.

Nello si è quindi difeso: “Non ero innamorato di lei”. Carlotta: “Tu non ti innamoreresti neanche di un cane!”.

Nello continua a mandare avanti il suo video, saltando alcune parti. I due passano quindi a vedere i video con protagonista Carlotta. Nello si mostra geloso e Alessia Marcuzzi afferma: “In una relazione non possono esserci due pesi e due misure: vale lo stesso per il ragazzo e per la ragazza, altrimenti mettiamo in discussione la parità di sesso”.

Nello capisce di aver trascurato Carlotta per via del suo lavoro e afferma di essere determinato a farle capire che la ama.

Lei non ci sta: “Voglio stare da sola”, con Nello che rassegnato esclama: “Aspetterò”. Il ragazzo chiede quindi di potersi confrontare da solo con Carlotta e la conduttrice decide di allontanarsi. Alla fine i due decidono di uscire assieme, con Nello che afferma: “Stasera è una guerra“.