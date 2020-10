Grosse novità in vista per Tommaso Zorzi: l'influencer realizzerà una propria linea di giocattoli intimi.

A quanto pare una volta uscito dal Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi sarà da subito impegnato in un nuovo progetto: a quanto pare una società lo avrebbe ingaggiato per realizzare una linea di giocattoli intimi a suo nome.

Tommaso Zorzi: la linea di giocattoli

Stando alle indiscrezioni circolate in rete una volta uscito dal Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi sarà impegnato in un nuovo, inaspettato, progetto: una società di produzione avrebbe scelto l’influencer per disegnare una nuova linea di giocattoli intimi, e ovviamente Zorzi non se lo sarebbe fatto ripetere due volte. Sarà vero? Per il momento la questione resta soltanto un’indiscrezione, ma i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Zorzi è sempre stato piuttosto aperto sulle tematiche riguardanti la vita sotto le lenzuola e la sua omosessualità: nella casa del Grande Fratello Vip – di cui è concorrente – ha anche apertamente chiesto alla produzione di far entrare altri concorrenti gay come lui.

In passato Zorzi è stato legato a Iconize, ultimamente finito nell’occhio del ciclone per aver finto un’aggressione omofoba ai suoi danni. La sua relazione con Zorzi non è finita nel migliore dei modi e a tal proposito l’influencer ha detto: “Caro il mio Marco, tante sono le occasioni in cui ho taciuto.

Sono mesi che tu parli di me, che mi mandi messaggi. Io non ho voglia di avere un rapporto con le persone che parlano male di me. Hai questa voglia di passare per un cucciolo indifeso che non sei”. A quanto pare tra i due le cose non sono naufragate nel migliore dei modi.