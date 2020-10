Dopo la foto senza veli, la bellissima Vanessa Incontrada ha mostrato sui social un nuovo scatto del suo privato che ha subito fatto il pieno di like

Sovente criticata per il suo fisico burroso, Vanessa Incontrada ha recentemente lanciato un metaforico schiaffo ai tanti malpensanti con una straordinaria copertina su Vanity Fair. Bellissima e super sexy, la popolare presentatrice non ha certo bisogno di dimostrare la sua bellezza, esempio per molte donne che faticano ad accettasi con qualche chilo in più.

Vanessa presenta la sua “fiorellina”

Di recente, un altro scatto speciale ha tuttavia conquistato il web. In esso la Incontrada ha voluto mostrare qualcosa in più del suo privato. Si tratta di una foto dopo appare distesa sul letto in compagni della sua “fiorellina”.

Chiaramente si fa riferimento alla sua cagnolina Miranda, che lei ha identificato con la celebre canzone di Francesco De Gregori. Molto amante degli animali, sono del resto parecchie le immagini che vedono Vanessa in loro compagnia. Del resto, cosa c’è di più rilassante che dormire accanto al proprio caldo e soffice cucciolotto?