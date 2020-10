Gf Vip, Zorzi giudica il lato B di Pierpaolo: la produzione lo blocca

Al GF Vip Tommaso Zorzi ha commentato i fondoschiena degli altri concorrenti ma la produzione ha deciso di bloccarlo.

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha commentato i lati B di alcuni concorrenti decretando quello che secondo lui sarebbe il migliore: la produzione del programma lo ha fermato.

Tommaso Zorzi: il lato B di Pretelli

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è stato protagonista di un siparietto comico quando con Enock si è messo a scherzare su quello che secondo lui sarebbe stato il lato B “migliore” (il vincitore, a suo avviso, è Pierpaolo Pretelli).

La produzione non ha apprezzato il discorso dei due gieffini e li ha interrotti sul più bello, ovvero quando il fratello di Balotelli ha proposto a Zorzi di valutare il suo di lato B (facendo per abbassarsi i pantaloni). “Ragazzi…”, si è sentito alle loro spalle dall’altoparlante.

Nella casa del GF Vip Zorzi è senza dubbio uno dei concorrenti che hanno fatto divertire di più il pubblico in questa edizione. A quanto pare una volta uscito dal programma ci sarebbe già un importante progetto in vista per lui: una società lo avrebbe scelto per disegnare una nuova linea di giocattoli intimi personalizzata.

Sarà vero? Al momento Zorzi è legato da circa un anno ad Armando Condemi, ma sulla sua vita privata ha sempre preferito mantenere un velo di riservatezza nella casa del GF Vip. Alla produzione del programma l’influencer ha anche avanzato la richiesta di far entrare nuovi concorrenti gay all’interno del programma. Pur avendo legato con gli altri vip infatti, Zorzi ha manifestato il desiderio di parlare con qualcuno “più simile a lui”.