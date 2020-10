Alessandro Cecchi Paone ha manifestato la propria simpatia per Tommaso Zorzi e ha svelato alcuni dettagli sul loro rapporto.

Alessandro Cecchi Paone ha ammesso di avere un debole per Tommaso Zorzi, a cui avrebbe persino dato qualche consiglio prima che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip.

Cecchi Paone su Zorzi: le parole

A quanto pare ci sarebbe una certa simpatia tra Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Zorzi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Ad ammetterlo è stato proprio il conduttore, che a proposito del giovane influencer ha affermato: “ah se mi piace! Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. (…) E io da un lato gli facevo capire che mi piaceva, dall’altro che mi interessava aiutare un ragazzo il cui limite è non avere il senso del limite.

Al GF Vip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere che, ahimè, non sono io”, ha affermato Cecchi Paone.

Il conduttore si è espresso anche sulla possibilità che un altro concorrente gay entri nel reality show più famoso d’Italia (richiesta che lo stesso Zorzi ha avanzato alla produzione del Grande Fratello Vip). Il conduttore si è detto entusiasta della possibilità che tra i due avvenga qualcosa di romantico: “Credo che sia rivoluzionario proprio nella sua normalità , vedere due ragazzi che si corteggiano in prima serata: questa sì, è una bellissima svolta”, ha affermato.

La produzione del programma accontenterà la richiesta del gieffino per la felicità di Alessandro Cecchi Paone? Per il momento sui social tutto tace e per saperlo bisognerà aspettare le prossime puntate.