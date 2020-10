Eleonora Giorgi smentisce un possibile matrimonio di Paolo e Clizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono due tra i concorrenti più amati della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d’amore ha tenuti incollati milioni di spettatori allo schermo. Dopo vari problemi, dovuto anche alla distanza e alla differenza di età, Paolo e Clizia oggi sono più felici che mai.

Sono in molti, addirittura, che ipotizzano anche un loro possibile matrimonio. Clizia ha conquistato anche la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi. Sin dalla permanenza dei due ragazzi in casa, infatti, l’attrice non aveva nascosto la sua simpatia per l’influencer siciliana. Raggiunta dal settimanale Oggi, Eleonora, oltre a parlare del periodo di felicità del figlio, ha anche voluto allontanare e smentire le voci di un possibile matrimonio del suo Paolo. Prima di di una eventuale unione, infatti, Clizia, dovrebbe ‘perfezionare’ legalmente la sua situazione, dopo la fine del matrimonio con Francesco Sarcina.

Le parole di Eleonora Giorgi

Anche la stessa Clizia, del resto, ha tagliato corto circa una possibile Unione con il giovane Ciavarro. “Manca l’anello. Manca tutto”, ha chiosato l’influencer. Stessa opinione per Eleonora Giorgi. “Credo che lei dovrebbe prima risolvere il suo stato civile”. Nonostante questo, però, la relazione tra i due prosegue a gonfie vele e non si esclude la convivenza. I due si stanno godendo questo primo anno di amore insieme, come se si conoscessero da sempre.

Attualmente la siciliana è di base a Milano, mentre Ciavarro dimora a Roma, in quanto impegnato con le dirette quotidiane di Forum con Barbara Palombelli.