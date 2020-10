Fedez risponde a Salvini: “Lui che non usava la mascherina”

Fedez ha replicato via social contro Matteo Salvini, che ha fatto dell'ironia sulla telefonata che lui e sua moglie avrebbero ricevuto dal premier.

Matteo Salvini ha ironizzato sulla telefonata che il premier Giuseppe Conte avrebbe fatto a Fedez e Chiara Ferragni per spingerli a divulgare l’importanza della mascherina sui social. Il rapper non ha perso tempo e ha replicato personalmente.

Fedez risponde a Salvini

Non è la prima volta che Fedez replica in prima persona contro il leader della Lega Matteo Salvini, e stavolta lo ha fatto in seguito al messaggio da lui postato sui social in merito alla telefonata che Conte avrebbe fatto al rapper e a sua moglie in merito alle mascherine (e che questi giorni è stata al centro di numerose polemiche). “Conte chieda aiuto a Fedez anche sulla cassa integrazione”, ha scritto Salvini via social.

Immediata la replica di Fedez, che ha scritto:

Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020.

Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni https://t.co/XU7fkg9QkF — Fedez (@Fedez) October 22, 2020

Il rapper e sua moglie fin dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus si sono prodigati in appelli e raccolte fondi per cercare di offrire il loro contributo al loro paese d’origine.

In tanti sui social hanno comunque criticato la coppia, che il premier avrebbe chiamato personalmente. Conte avrebbe chiesto ai due di aiutarlo a diffondere il messaggio sull’importanza della mascherina ora che l’Italia si trova in una situazione estremamente delicata a causa dell’innalzamento del numero dei contagi. All’appello di Fedez si era ovviamente unita anche sua moglie Chiara Ferragni, che aveva esortato i fan ad indossare la mascherina.