Dopo la lettura di una commovente lettera per Francesco, Dayane ha consolato Rosalinda in vista della sua possibile uscita dalla Casa del Gf Vip

Nelle scorse ore Dayane Mello ha preso da parte Rosalinda (ex Adua Del Vesco) per leggerle una lettera in vista della sua possibile uscita dalla Casa di Cinecittà. Il messaggio è tuttavia destinato a Francesco Oppini, che la modella brasiliana desidera ringraziare per esserle stato d’aiuto nei momenti più difficili della convivenza.

Le due amiche si sono poi infilate insieme sotto le coperte, dove Dayane si è voluta appurare del fatto che l’attrice non se la fosse presta per non essere stata lei la destinataria della lettera.

Rosalinda ha subito rassicurato Dayane, precisando che per lei si tratta della peggiore nomination di sempre. Se uscisse Maria Teresa Ruta, le mancherà la positività e la leggerezza della donna, ma un vuoto più grande sarebbe quello causato da un’eventuale eliminazione della Mello. A quel punto la modella ha cercato di confortare l’amica, ricordandole che è tutto un gioco. Ma la nuova Adua non è riuscita a trattenere le lacrime.