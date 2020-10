Enock Balotelli ha colto l'occasione di un momento di relax con Massimiliano Morra per parlare della sua fidanzata Giorgia

Anche Enock sembra esser stato tormentato da attimi di malinconia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto al calar della sera. Mentre gli altri compagni d’avventura si occupavano della preparazione della cena, il giovane bomber si è fermato in veranda in compagni di Massimiliano Morra.

I due si sono così trovati a parlare delle rispettive fidanzate. Nonostante non si sia mai sbilanciato troppo in merito, il fratello minore di Balotelli ha ammesso di sentire forte la mancanza della sua dolce metà Giorgia.

Enock in preda alla malinconia

“Mi manca moltissimo. Mentre facevamo la valigia per venire qui, non me ne rendevo conto”, ha difatti rivelato Enock. Massimiliano, dal canto suo, ricordando nello specifico l’incontro avuto nella Casa con la fidanzata Dalila, ha replicato: “Ti capisco, quando l’ho vista volevo troppo abbracciarla”.

Enock allora, rimembrando gli ultimi tempi prima di entrare dalla porta rossa di Cinecittà, ha raccontato la bella convivenza vissuta con la fidanzata. Con un pizzico di ironizza, ha poi aggiunto: “Mi ha aiutato a preparare tutto, abbiamo anche litigato per come sistemavo la valigia”.

Pure l’attore partenopeo, adombratosi per un momento, si è detto pentito di non aver apprezzato gli ultimi istanti passati con la compagna prima di salutarla.

“Quando ho preso la macchina per andare via, neanche ci pensavo. Quando poi non l’ho più vista con me, ho iniziato a realizzare”. Insomma, i due sono apparsi davvero in crisi senza le rispettive fidanzate, ma siamo certi che si siano presto ripresi, pronti come non mai a continuare la loro permanenza al Gf Vip.