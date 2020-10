Gf Vip, confessione amorosa nella notte di Pretelli alla Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, con la loro particolare amicizia, sono, senza dubbio, due dei protagonisti assoluti della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo che, nel corso della puntata, andata in onda lo scorso lunedì 19 ottobre 2020, le cose tra i due sembrano essere un po’ cambiare.

Elisabetta, infatti, messa alle strette dal conduttore del reality Alfonso Signorini, ha di fatto ammesso di aver un uomo che la attende fuori dalla casa. Questa notizia, ovviamente, ha mandato in frantumi il cuore del povero Pierpaolo che, di fatti, si stava davvero innamoramento della bella Elisabetta. Nonostante tutto, però, entrambi sembrano essere intenzionati a continuare un’amicizia anche una volta terminato il reality, essendosi sempre trovati bene.

La confessione di Pierpaolo Pretelli

Nel corso della notte, Pierpaolo ha voluto parlare, ancora una volta, con Elisabetta. Ha approfittato del l’occasione per mettere nero su bianco i suoi sentimenti, ben sapendo che tra di loro, almeno per adesso, non potrà mai esserci nulla. Elisabetta ha più volta ribadito di trovare in Pierpaolo un punto di riferimento e gli ha domanda se anche per lui sia lo stesso. Il modello, con tutta la sua sincerità, ha chiaramente ammesso che da parte sua il sentimento va ben oltre l’amicizia.

“Se non ci fossero stati i paletti che mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro”, ha ammesso con dispiacere. Per Elisabetta queste potrebbero essere le ultime ore nella casa di Cinecittà, visto che è al televoto e si sta giocando la permanenza in gioco con Dayane Mello e con il colosso Maria Teresa Ruta.