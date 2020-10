GF Vip, Tommaso Zorzi asfalta Tinì Cansino: “Una ruba cachet”

Tommaso Zorzi ha asfaltato l'opinionista di Uomini e Donne Tinì Cansino che secondo lui sarebbe del tutto "inutile" all'interno del programma.

Questa volta la lingua tagliente di Tommaso Zorzi ha colpito e affondato Tinì Cansino, opinionista di Uomini e donne. L’influencer – attualmente concorrente al Grande Fratello Vip – ha affermato che Tinì sarebbe inutile.

Tommaso Zorzi contro Tinì Cansino

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono divertiti a sparlare del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne.

Questa volta il sarcasmo di Zorzi non ha risparmiato l’opinionista Tinì Cansino, che a suo avviso sarebbe “inutile” ai fini del programma. “Lei è veramente una ruba cachet!” ha ironizzato Tommaso Zorzi, a cui Pierpaolo Pretelli ha dato man forte affermando: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno ‘Oh, ci sei? Tinì, e su!‘”. La vicenda è presto rimbalzata sui social dove molti dei fan del dating show hanno chiesto alla diretta interessata una replica sulla questione.

Tinì replicherà?

Nella casa del Grande Fratello Vip Zorzi non ha risparmiato commenti al vetriolo anche su Lorella Cuccarini e Platinette, su cui aveva affermato di non condividere il punto di vista relativo alle unioni civili e le tematiche inerenti il movimento LGBTQ. Lorella Cuccarini, offesa per quando affermato dall’influencer, ha replicato con un lungo sfogo via social. Il carattere di Zorzi non ha sempre reso semplice la sua convivenza nella casa del reality show: il gieffino ad esempio ha finito per litigare con Francesco Oppini, a cui ha fatto credere di essersi preso una cotta per lui.

La produzione del programma chiederà conto a Zorzi di quanto da lui affermato?