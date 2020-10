Giorgio Manetti ha detto la sua in merito alla relazione tra Tina Cipollari e il suo fidanzato, Vincenzo Ferrara.

Giorgio Manetti e Tina Cipollari sono ottimi amici e non di rado i due s’incontrato a Firenze dove l’opinionista si reca per stare insieme al suo fidanzato, Vincenzo Ferrara. Il Gabbiano ha detto la sua in merito alla relazione tra i due.

Giorgio Manetti su Tina e Vincenzo

Giorgio Manetti è stato avvistato in compagnia di Tina Cipollari, il suo fidanzato Vincenzo Ferrara e la sua compagna, Caterina, con cui l’ex cavaliere abita sulle colline di Firenze. L’uscita di coppia si è svolta tra abbracci e risate come quella tra 4 buoni amici, e il Gabbiano ha speso in seguito parole gentili sulla relazione dell’opinionista e il suo compagno. Vincenzo Ferrara possiede un ristorante a Firenze ed è sempre stato lontano dal mondo delle telecamere.

Per Giorgio sarebbe l’uomo ideale per Tina: “Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia. Tina ha bisogno di un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. Insieme si completano”, ha dichiarato.

A quanto pare Tina Cipollari avrebbe una grande simpatia per la fidanzata di Giorgio, Caterina, e tutti e quattro si vedrebbero spesso quando l’opinionista raggiunge a Firenze il suo compagno.

Tina al momento non ha intenzione di abbandonare Roma, città in cui vive insieme ai suoi tre figli Francesco, Gianluca e Mattias (nati dal suo amore naufragato per Kikò Nalli). Tina e Giorgio condividono inoltre la loro opinione su Gemma Galgani, che secondo entrambi dovrebbe lasciare Uomini e Donne per cercare l’amore altrove.