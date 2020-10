Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono lasciati e l'ex corteggiatrice ha scagliato contro di lui alcune frecciatine al vetriolo.

Da settimane circolavano voci in merito alla presunta rottura tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole. Stavolta la conferma giunge dalla diretta interessata, che via social ha scagliato delle accuse al vetriolo contro l’ex fidanzato.

Giulia Cavaglià contro Francesco Sole

A quanto pare le voci in merito alla rottura tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole erano vere: la storia tra i due è naufragata, e non nel migliore dei modi. Giulia ha raccontato via social che suo padre di sarebbe recato a casa dell’ex fidanzato per recuperare alcuni dei suoi oggetti e lei avrebbe constatato con sgomento che in una delle giacche recuperate dal padre sarebbe stato presente uno scontrino che non le apparterebbe (segno dunque che l’indumento sarebbe stato indossato da qualcun altro).

La ragazza ha scagliato alcune frecciatine infuocate contro l’ex fidanzato, che al momento ha preferito non rispondere: “Se parlo io sei rovinato”, ha chiosato furiosa, e poi rivolgendosi a Sole ha anche aggiunto: “Sei agghiacciante, questo è solo l’inizio”. I due erano legati da circa un anno e avevano annunciato la loro love story con un post su Instagram. Al momento non è chiaro quali siano i motivi che abbiano spinto l’ex coppia verso la rottura, e i fan sono già in attesa di sapere se per Giulia Cavaglià ci sia un nuovo amore in vista.

L’ex corteggiatrice era approdata a Uomini e Donne come corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, e alla fine era uscita dal dating show insieme a Manuel Galiano (con cui pure la liaison non era finita nel migliore dei modi).