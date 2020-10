Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con Telemaco? L’indiscrezione

Maria Teresa Ruta, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto un flirt con il fidanzato di sua figlia Guenda Goria.

Maria Teresa Ruta: il flirt

Sembra impossibile da credere ma secondo il modello Roger Garth Maria Teresa Ruta avrebbe avuto un flirt con Telemaco, fidanzato di sua figlia Guenda.

“Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa Maria Teresa Ruta e Telemaco avrebbero avuto un piccolo flirt a Sharm El Sheikh. Durante la puntata del Gf Vip, si vedeva che Maria Teresa volesse nascondere qualcosa”, ha dichiarato il modello al salotto tv di Barbara D’Urso. Ovviamente non ci sarebbero prove a riguardo, e sempre secondo i rumor in circolazione Telemaco avrebbe deciso di chiudere con Guenda Goria per cercare di riparare alla sua rottura con la moglie Olga.

Sarà vero? Sulla liaison con l’uomo anche Guenda è stata piuttosto misteriosa nella casa del Grande Fratello Vip.

Proprio all’interno del reality show alcune delle concorrenti si sono scagliate contro la giovane figlia di Maria Teresa Ruta che, secondo loro, avrebbe fatto delle avances a tutti i concorrenti in gara. In particolare Elisabetta Gregoraci avrebbe affermato che Guenda avrebbe tentato di sedurre Pierpaolo Pretelli (che al momento fa gli occhi dolci a lei).

La verità sulla vicenda emergerà prima della fine di questa quinta edizione del reality show?