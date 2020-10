Melanie Griffith in intimo a 63 anni: la foto infiamma i social

A 63 anni compiuti Melanie Griffith è sempre bellissima e il suo scatto in biancheria intima ha fatto il pieno di like.

Melanie Griffith ha posato in intimo per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’attrice, a 63 anni compiuti, sfoggia un fisico mozzafiato: sui social la sua foto è un successone.

Melanie Griffith in intimo

Per il mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno Melanie Griffith, una delle attrici più famose di Hollywood, ha posato in lingerie seduta su un’elegante vasca da bagno.

Oltre al completino intimo rosa l’attrice ha ai piedi il vero tocco di classe: un paio di décolleté gioiello con tacco a spillo. Sui social il suo scatto ha fatto il pieno di like e in tantissimi tra i fan dell’attrice hanno lodato la sua straordinaria forma fisica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELANIE (@melaniegriffith) in data: 21 Ott 2020 alle ore 10:28 PDT

L’attrice ha 63 anni e oggi è considerata ancora una delle bellezze mozzafiato del cinema Hollywoodiano. In passato la Griffith è stata sposata ben 4 volte: nel 1976 e poi a seguire dal 1989 al 1995 è stata sposata con il collega attore Don Johnson. Dal 1982 al 1987 è stata sposata con l’attore Steven Bauer mentre dal 1996 al 2004 è stata sposata con Antonio Banderas. L’attrice ha avuto tre figli, uno con ciascun ex marito: Alexander Bauer (nato il 22 agosto 1985), Dakota Johnson (nata il 4 ottobre 1989) e Stella Banderas (nata il 24 settembre 1996).

Nel 2000 l’attrice è stata operata per un melanoma: “È una cosa spaventosa quando sei un’attrice e per lavorare dipendi dal viso. Ma capisco che devo metterci sopra un cerotto, e va bene. Sembro soltanto una cretina”, ha dichiarato via social, dove spesso ha cercato di sensibilizzare i fan sull’argomento.