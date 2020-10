Stefania Orlando in lacrime per Tommaso Zorzi: “Devo parlarci”

Stefania Orlando ha espresso a Maria Teresa Ruta la sua preoccupazione per il rapporto tra Tommaso e Francesco Oppini.

Stefania Orlando si è commossa parlando con Maria Teresa Ruta di Tommaso Zorzi, che secondo lei sarebbe sempre più vicino a Francesco Oppini.

Stefania Orlando: le lacrime per Zorzi

Stefania Orlando ha confessato a Maria Teresa Ruta di essere felice che Tommaso Zorzi si stia integrando con i ragazzi più giovani della casa del Grande Fratello Vip, allo stesso tempo però la conduttrice temerebbe per il rapporto tra l’influencer e Oppini (che a suo dire non sarebbe bilanciato).

“Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. (…) Ho tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. (…) Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto che faccia le sue esperienze, tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”, ha affermato la showgirl, che poco dopo ha anche detto a Zorzi che gli avrebbe parlato (presumibilmente proprio di questa cosa).

Secondo Stefania Orlando Zorzi ha una cotta per il figlio di Alba Parietti? Pochi giorni fa l’influencer aveva fatto credere a Oppini proprio di essere innamorato di lui. Per tutta risposta Francesco era andato su tutte le furie e alla fine era intervenuta persino la produzione del programma. Francesco Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini, mentre Tommaso Zorzi ha avanzato al GF Vip la richiesta di far entrare altri concorrenti gay all’interno del programma.

La produzione accoglierà la sua richiesta?